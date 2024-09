Barnier se rend sur les terres savoyardes pour y retrouver sa famille politique

Après avoir promis mercredi de nommer un gouvernement "la semaine prochaine" et s'être réuni avec les trois formations du camp présidentiel (Renaissance, Modem et Horizons), il dialoguera avec les parlementaires LR au lendemain de leur décision formelle d'accepter de rejoindre son exécutif.

Dans son intervention devant ses députés, Laurent Wauquiez s'est déclaré préoccupé par "la reconduite de ministres sortants qui ne donneraient pas l'image du changement", exigeant que Michel Barnier "ne soit pas otage de la politique d'hier".

Il n'a pas caché non plus son opposition à la possibilité d'introduire la "proportionnelle qui menace la stabilité de nos institutions", et attend des précisions de la part de Michel Barnier sur "l'orientation sur l'immigration, la trajectoire budgétaire, le péril de l'augmentation d'impôts et la valorisation du travail".

Le RN, dont l'accord tacite a permis la nomination de Michel Barnier à Matignon, a fait de l'instauration de la proportionnelle une de ses principales revendications pour ne pas censurer le futur gouvernement.

- "Bourbier à l'Assemblée" -

Les noms de plusieurs figures de droite circulent pour d'importants ministères.

La députée et secrétaire générale de LR, Annie Genevard, a d'ailleurs été la première, sur Sud Radio, à exprimer mercredi publiquement son intérêt pour un ministère, à l'Education nationale si cela lui était proposé.

Le nom de Laurent Wauquiez, qui nourrit des ambitions pour 2027, figure parmi les prétendants au ministère de l'Intérieur.

Les "CV de LR atterrissent sur le bureau de Michel Barnier", observe un sénateur amusé, convaincu que M. Wauquiez ne peut "rester dans un bourbier à l'Assemblée, pendant que les autres prennent la lumière au gouvernement".

"Si on ne veut pas être devancé par ses troupes, il faut les devancer", analyse cette source, rappelant que Nicolas Sarkozy défend depuis 2022 que c'est à "l'intérieur du gouvernement que l'on creuse son trou".