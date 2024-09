Viols de Mazan: une absence prolongée de Dominique Pelicot serait "catastrophique", selon le président de la cour

Partager:

Benoit PEYRUCQ Dominique Pelicot pourrait revenir au procès des viols de Mazan lundi, mais son absence risque aussi de se prolonger, ce qui serait "catastrophique" et obligerait de reporter les débats encore d'une semaine, selon le président de la cour criminelle de Vaucluse. Malade et dispensé d'audience depuis quatre jours maintenant, le retraité de 71 ans a été examiné par un médecin, qui "confirme la nécessité d'une dispense ce jeudi et demain vendredi, la mise en place d'un traitement adapté, avec une possible hospitalisation, et une date de sortie possible lundi", a déclaré à l'ouverture de l'audience le président de la cour, Roger Arata.

Si M. Pelicot, qui souffrirait d'une infection, est "sortant" lundi, la semaine prochaine serait alors "prioritairement" consacrée à son audition, ainsi qu'à la suite de l'audition de son ex-épouse et principale victime, Gisèle Pelicot, et à celles des "parties civiles laissées en suspens", dont les deux fils du couple, David et Florian. Puis la cour finirait l'examen du premier groupe de quatre coaccusés, sur 50 au total, entamé mercredi. "Et si M. Pelicot n'est pas là lundi?", a demandé son avocate, Me Béatrice Zavarro. "Alors, c'est la catastrophe (...), nous serions obligés de reporter encore une semaine", a répondu le président Arata, avant de nuancer: "S'il ne peut pas être là que lundi, nous pouvons reporter sur mardi, la semaine est souple. Après, si c'était une indisponibilité plus longue, on en rediscutera". Le président a promis de rester en contact permanent avec l'administration pénitentiaire pour rester informé de l'évolution de l'état de santé de Dominique Pelicot. Il a également indiqué qu'il en informerait les parties au procès pendant le week-end.