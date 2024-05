Budget: Coquerel (LFI) lance les "Dialogues de l'Assemblée nationale sur la fiscalité"

Le président de la Commission des finances à l'Assemblée, Eric Coquerel (LFI), a annoncé mardi le lancement des "Dialogues de l'Assemblée nationale sur la fiscalité", se disant "convaincu" que la chambre basse "doit reprendre un rôle central dans les débats budgétaires à venir".

Ces dialogues, dont M. Coquerel a pris l'initiative après "consultations de chaque groupe et de la présidente de l'Assemblée", Yaël Braun-Pivet, débuteront "après les élections européennes et s'achèveront au plus tard à l'automne, avant l'ouverture du débat sur la loi de finances 2025", écrit le député dans un communiqué.