"C'était comme dans un film, on a vu la façade s'écrouler": des témoins racontent l'effondrement d'un immeuble à Paris

On a entendu une deuxième explosion

"J'ai entendu une déflagration énorme qui a fait vibrer les vitres", "ça a fait un boum très fort": les riverains de la rue Saint-Jacques, dans le centre de Paris, étaient sous le choc mercredi après la violente explosion qui a fait s'effondrer un immeuble. Les mots qui reviennent en boucle parmi les habitants de ce quartier huppé et tranquille du Ve arrondissement de la capitale évoquent un "bombardement", un "attentat" ou la crainte d'un acte "terroriste" quand la puissante explosion a secoué la rue, peu avant 17h00.

"C'était comme dans un film. On a entendu une deuxième explosion, à peine deux minutes après la première, et on a vu la façade s'écrouler", raconte Anthony Halbert, qui tient une boucherie située à 50 mètres du bâtiment soufflé.

Alexis, un étudiant de 23 ans, était dans sa chambre, dans un immeuble faisant face à celui effondré, quand "un gros boum" a "soufflé (ses) fenêtres" vers 16h55. "Ça fait super peur. De la fumée est passée au-dessus, des débris aussi, des feuilles volaient. On savait pas, si on sortait dans la rue, s'il allait se passer quelque chose, on ne savait pas si c'était terroriste", décrit l'étudiant, encore sous le choc.

Youssef, dont la soeur habite au 273 rue Saint-Jacques, à deux numéros de l'immeuble qui s'est effondré, explique avoir reçu un coup de fil à 17h03. Sa soeur faisait la sieste quand elle a été réveillée par une "énorme explosion". "Elle a cru que c'était un attentat. Elle n'a rien compris. Des affaires de son appartement sont tombées, il y a des pierres dans la cour", poursuit le jeune homme, qui ne souhaite pas donner son nom de famille.

Des vitres soufflées à 500 mètres