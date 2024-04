Conférence Soudan: 2 milliards d'euros d'engagement d'aide humanitaire

La communauté internationale, réunie lundi à Paris lors d'une conférence humanitaire pour le Soudan déchiré depuis un an par la guerre, a promis de fournir une aide de plus de 2 milliards d'euros pour aider la population civile, a annoncé le président français.

"Au total, nous pouvons annoncer que plus de 2 milliards d'euros seront mobilisés en faveur du peuple du Soudan", a déclaré Emmanuel Macron, précisant qu'avant la réunion de lundi, seuls 190 millions d'engagements avaient été enregistrés.

"Ce soutien (...) va permettre de répondre aux besoins les plus urgents dans les secteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnels, de la santé, de l'eau, de l'assainissement, de l'éducation, de la protection des plus vulnérables", a également déclaré Emmanuel Macron.

Bien que les promesses de dons soient conséquentes, elles restent loin des 3,8 milliards d'euros d'aide nécessaire estimés par les Nations unies.

Plus de la moitié de la population soudanaise a besoin d'une aide humanitaire d'urgence.