Dans Nouméa à l'arrêt, l'impression d'être dans "The Walking Dead"

Masqués et encagoulés à l'arrière de leur pick-up, une dizaine d'hommes sillonnent les rues au nord de Nouméa, machettes à la main. En Nouvelle-Calédonie, où l'Etat revendique des "succès", la vie tourne au ralenti sur un archipel "en feu", lundi, après une semaine d'émeutes. Le regard fermé, ces militants armés de sabres d'abattis croisés par des journalistes de l'AFP patrouillaient dans les rues de Dumbéa, dans l'agglomération de la capitale calédonienne, qui a connu une nouvelle nuit de violences. La septième d'affilée, sur ce territoire français du Pacifique sud, théâtre d'un soulèvement des indépendantistes contestant une réforme électorale votée à Paris.

Les barrages érigés, que les forces de l'ordre se sont efforcés de dégager toute la journée de dimanche (76 au total selon les autorités) avec le renfort des forces d'élite du GIGN, ont pour l'essentiel été réinstallés dans la nuit, émaillée de détonations dans le Grand Nouméa. Résultat, lundi matin, les barrages tenus par des indépendantistes semblent plus nombreux et plus imposants encore, comme entre les quartiers de Montagne coupée et Montravel à Nouméa, où deux étages de voitures calcinées barrent désormais les rues. Des hommes, aux visages dissimulés derrière des foulards et équipés de barres de fer, y occupent la route. - "Ca tire toute la nuit" -

"On a l'impression d'être dans la série The Walking Dead", qui se déroule dans un univers apocalyptique, se désole Thomas de Deckker, directeur de l'office des postes et télécommunications local. "Ce (lundi) matin, c'est une grosse gueule de bois. On n'a pas de visibilité sur quand il y aura à nouveau de la sécurité", constate-t-il auprès de l'AFP. Cette situation n'a pas empêché le haut-commissaire de la République, Louis Le Franc, de se féliciter du "succès" d'une vaste opération de la gendarmerie pour reprendre la maîtrise de l'axe stratégique reliant Nouméa à l'aéroport international de La Tontouta.