Des plongeurs récupèrent du plomb toxique et des filets dans des épaves en mer du Nord

Quelque 2.500 kilos de vieux filets de pêche et 850 kilos de plomb de pêche. C'est avec cette quantité de déchets qu'un groupe de plongeurs sportifs de la fondation néerlandaise 'Duik de Noordzee Schoon' (Plonger dans une mer du Nord propre) est rentré dimanche d'une expédition de six jours en mer. Les déchets provenaient de 11 épaves différentes gisant au fond des parties néerlandaise, belge et française de la mer du Nord. Ils ont été ramenés à terre à Stellendam, aux Pays-Bas, dimanche.