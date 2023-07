Disparition d'Emile en France: une piste "terrible" envisagée par les enquêteurs

Voilà plus d'une semaine maintenant que le petit Emile a disparu en France. L'enfant de 2 ans et demi a été vu pour la dernière fois le samedi 8 juillet chez ses grands-parents au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, alors qu'une fête de famille battait son plein.

On apprend par BFM TV qu'une piste - assez inhabituelle - a été envisagée par les enquêteurs durant ces dernières heures. Le média français indique que les ballots de paille du hameau ont été fouillés et passés au détecteur de métaux. Un détecteur "ultra puissant" habituellement utilsé par l'armée.

En pleine période des moissons, on craint en effet sur le petit garçon se soit retrouvé dans les hautes herbes et qu'il soit passé sous un engin agricole. "On a qu’une crainte ici, c’est que le petit soit retrouvé à l’automne au moment où les agriculteurs donnent à manger aux bêtes. Parfois, on retrouve des chevreuils. Le petit aurait pu se retrouver dans les herbes hautes et passer dans un engin agricole. Ça serait terrible", a confié un habitant du coin au média français La Dépêche.

L'hypothèse n'a pas été totalement écartée, mais pour l'heure, elle "n'a pas donné satisfaction aux enquêteurs", ont indiqué nos confrères de BFM TV.