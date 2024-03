Disparitions d'Émile et de Lina: une nouvelle théorie suppose que les deux affaires pourraient être liées, est-ce plausible?

Les disparitions de la jeune Lina et du petit Emile continuent d'intriguer et d'inquiéter les Français. Et pour cause, les enquêteurs ne retrouvent aucune trace, ni de l'un, ni de l'autre. Emile a disparu dans le Haut-Vernet (sud), c'est donc la Section de Recherche (SR) de Marseille qui enquête sur cette affaire. Pour Lina, c'est la SR de Strasbourg.

Selon nos confrères de BFMTV, les deux sections ont décidé de coopérer en mettant en commun certaines informations et méthodes de travail. Ils ont même vérifié s'ils avaient des éléments en commun. Rien ne permet de relier concrètement les deux affaires, mais un élément intéressant est malgré tout sorti de cette mise en commun: une même personne aurait été identifiée sur les bornes téléphoniques du lieu de disparition d'Emile et pas très loin de la zone où Lina a été aperçue la dernière fois.