Élection du futur président de l'Assemblée nationale en France: André Chassaigne, candidat du Nouveau Front populaire, en tête

Les députés ont commencé à voter jeudi pour élire le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, un scrutin crucial pour la chambre basse mais qui devrait aussi peser sur la recomposition politique au sein de l'exécutif les prochaines semaines.



Ce jeudi à 17h45, André Chassaigne, candidat du Nouveau Front populaire pour la présidence de l'Assemblée, est arrivé en tête jeudi à l'issue du premier tour avec 200 voix, devant Sébastien Chenu (RN, 142 voix) et la sortante Yaël Braun-Pivet (Renaissance, 124 voix).

Deux candidats, Naïma Moutchou (Horizons, 38 voix) et Philippe Juvin (LR, 48 voix) ont annoncé leurs retraits, qui devraient bénéficier à Yaël Braun-Pivet. Le centriste Charles de Courson (Liot, 18 voix) s'est lui maintenu pour le second tour, qui se jouera également à la majorité des suffrages exprimés, avant un éventuel troisième tour à la majorité relative.