En marge du procès de ses violeurs, Gisèle Pélicot s'exprime: "J'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout, grâce à vous tous"

"Je dédie (ce combat) à toutes les personnes, femmes et hommes, à travers le monde, qui sont victimes de violences sexuelles. A toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, 'Regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls'", a dit Gisèle Pélicot en marge du procès qui a débuté le 2 septembre à Avignon.

L'accusé principal, Dominique Pelicot, ne s'est pas présenté lundi dans le box des accusés et l'audience devant la cour criminelle de Vaucluse a débuté sans lui avant d'être suspendue temporairement, les parties civiles dénonçant une situation "anormale". "Aujourd'hui, il ne sera pas là. Sauf s'il est extrait de force" de sa cellule, a affirmé Me Béatrice Zavarro avant que l'audience ne reprenne aux alentours de 9h00. Sans exclure cette hypothèse, elle a indiqué que son client avait en tout cas "préparé une lettre" dans laquelle il indique souhaiter ne pas être extrait de sa cellule afin de se reposer. Il aurait selon son conseil, un caillot dans la vessie et un "début d'infection du rein".