Manifestation de soutien à Gisèle Pélicot à Bruxelles: "Cette affaire dépasse les frontières françaises"

Depuis son ouverture le 2 septembre dernier devant la cour criminelle d'Avignon, ce procès hors norme, avec 51 accusés - le mari et 50 autres hommes âgés de 26 à 74 ans - poursuivis pour avoir violé Mme Pelicot, de juillet 2011 à octobre 2020, après que celle-ci avait été droguée aux anxiolytiques par son mari, suscite l'intérêt des médias et du grand public.

Environ 250 personnes, selon les chiffres de la police bruxelloise, se sont rassemblées samedi midi dans la capitale en soutien à la Française Gisèle Pelicot, victime de viols par des inconnus recrutés sur internet par son mari pendant près de dix ans. La manifestation se voulait également une marque de soutien à la fille de Mme Pelicot, Caroline Darian, et plus largement à "toutes les victimes de viol, d'inceste et de violences sexuelles".

La victime a souhaité elle-même que le procès ne se tienne pas à huis clos, afin d'attirer l'attention sur le phénomène de la soumission chimique et que "la honte change de camp".

Présent sur place, une équipe RTL info a pu se rendre compte de l'engouement autour de cette affaire. En effet, cette sordide histoire dépasse les frontières françaises : la manifestation est organisée par la fondatrice du mouvement belge "Balance ton bar".

"Cette histoire fait tout à fait écho au mouvement lancé il y a trois ans où on parlait de violences sexuelles et de soumission chimique", note Maïté Meeus*, fondatrice de ce mouvement né sur le web. "On voulait montrer notre soutien à Gisèle Pélicot mais aussi faire passer le message que l'on croit les victimes et qu'il reste un gros problème de violences sexuelles en Belgique. C'est toujours super important de se mobiliser pour cela".