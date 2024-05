Européennes: la majorité dévoile 48 proposition pour que "l'Europe ne meure pas"

Affiche de campagne avec le chef de l’État en arrière-plan, la tête de liste Valérie Hayer et les porte-parole de la campagne, Nathalie Loiseau, Marie-Pierre Védrenne et Clément Beaune, ont décliné les 48 propositions du programme, après avoir présenté les 30 premiers noms de la liste vendredi.

Le camp présidentiel, distancé dans les sondages par le RN de Jordan Bardella et talonné par la liste PS-Place Publique de Raphaël Glucksmann, entend enclencher une nouvelle dynamique, avec le "meeting national" organisé mardi au Palais de la Mutualité à Paris, en présence du Premier ministre Gabriel Attal.

"C'est un programme ambitieux pour que l'Europe ne meure pas", réunissant les "conditions pour créer demain une Europe puissante", a fait valoir la tête de liste, Valérie Hayer, des formules qui résonnent fortement avec le discours du président Emmanuel Macron le 25 avril à la Sorbonne.

Ces propositions "sont les meilleures pour lutter contre les trois risques qui sont devant nous: le risque sécuritaire et migratoire, le risque climatique et économique" et "le risque démocratique et d'attaque sur nos valeurs", a-t-elle décliné.