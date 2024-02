Grève à la Tour Eiffel: entre 1 et 2 millions d'euros de manque à gagner

Entre 1 et 2 millions d'euros de recettes ont été perdus pendant les six jours de fermeture de la Tour Eiffel, causée par une grève des employés mécontents de la gestion du site, a indiqué lundi à l'AFP la Sete, société d'exploitation du monument parisien.

De lundi à samedi inclus, pendant les vacances scolaires d'hiver en France et à cinq mois des Jeux olympiques dans la capitale, une centaine de milliers de visiteurs (entre 15.000 et 20.000 par jour) n'ont pas pu monter dans la Dame de Fer en raison de la grève reconductible menée par les syndicats CGT et FO.

L'intersyndicale a mis fin samedi au mouvement, l'un des plus longs de son histoire récente, permettant la réouverture de l'emblématique monument dimanche.