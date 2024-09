Huit migrants meurent lors d'un naufrage dans la Manche

Les victimes de ce naufrage survenu en début de nuit au niveau d'Ambleteuse (Pas-de-Calais) sont des "hommes manifestement majeurs", a déclaré le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billant, lors d'un point-presse sur la digue d'Ambleteuse. Six rescapés ont été hospitalisés en urgence relative, dont un nourrisson de dix mois en hypothermie, a-t-il ajouté.

Une embarcation surchargée, peu de gilets de sauvetages, et un bateau qui se déchire sur les rochers à peine arrivé en mer: huit migrants sont morts dimanche dans ce naufrage, portant à au moins 46 le nombre de candidats à l'exil vers la Grande-Bretagne décédés dans la Manche en 2024.

L'embarcation clandestine comptait près de 60 passagers, "originaires d'Erythrée, du Soudan, de Syrie, d'Afghanistan, d'Egypte et d'Iran," et "seule une personne sur six était équipée d'un gilet de sauvetage", a souligné M. Billant.

Parti depuis "le secteur de la Slack", fleuve côtier dont l'embouchure est située entre Wimereux et Ambleteuse, le bateau est "venu s'échouer" sur une pointe rocheuse et "s'est manifestement déchiré sur les rochers", a expliqué le préfet.

Ce drame est survenu moins de deux semaines après le pire naufrage de l'année dans cette région, qui avait fait douze morts le 3 septembre.