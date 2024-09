Huit migrants meurent lors d'un naufrage dans la Manche: "C'est horrible"

Une embarcation surchargée, peu de gilets de sauvetages, et un bateau qui se déchire sur les rochers à peine arrivé en mer: huit migrants sont morts ce dimanche dans ce naufrage, portant à au moins 46 le nombre de candidats à l'exil vers la Grande-Bretagne décédés dans la Manche en 2024.

Les victimes de ce naufrage survenu en début de nuit au niveau d'Ambleteuse (Pas-de-Calais) sont des "hommes manifestement majeurs", a déclaré le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billant, lors d'un point-presse sur la digue d'Ambleteuse. Six rescapés ont été hospitalisés en urgence relative, dont un nourrisson de dix mois en hypothermie, a-t-il ajouté.

L'embarcation clandestine comptait près de 60 passagers, "originaires d'Erythrée, du Soudan, de Syrie, d'Afghanistan, d'Egypte et d'Iran," et "seule une personne sur six était équipée d'un gilet de sauvetage", a souligné M. Billant.