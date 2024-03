IA: partenariats entre OpenAI, le français Le Monde et l'espagnol Prisa Media

La start-up américaine OpenAI, à l'origine de l'outil phare de l'intelligence artificielle (IA) générative ChatGPT, a annoncé mercredi des "partenariats" avec le quotidien français Le Monde et le groupe espagnol Prisa Media (El País, As).

"Nos partenariats permettront aux utilisateurs de ChatGPT d'accéder aux contenus de haute qualité du Monde et de Prisa Media à propos des événements récents, et ces contenus contribueront également à l'entraînement de nos modèles", précise OpenAI - déjà partenaire du groupe de médias allemand Axel Springer (éditeur du tabloïd Bild) et l'agence de presse américaine AP.

Les équipes du Monde pourront, elles, "s'appuyer sur les technologies d'OpenAI pour développer des projets ou des fonctionnalités utilisant l'IA", précisent Louis Dreyfus, président du directoire du Monde, et Jérôme Fenoglio, directeur du quotidien, sur son site internet.