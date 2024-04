Il voulait se venger: un Français soupçonné d'avoir recruté des hommes de main géorgiens pour s'en prendre à son kiné

Dans cette affaire, dix personnes ont été renvoyées en procès. Mais trois d'entre elles, de nationalité géorgienne, ne se trouvent pas en France et sont visées par un mandat d'arrêt, tandis qu'une dernière est décédée en détention en février dernier.

Comparaîtront cinq hommes et une femme, qui répondront pour la plupart de tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle. Un ami du principal accusé ne sera, lui, jugé que pour non dénonciation de crime.

Ce matin du 6 mai 2019, Michel H., masseur-kinésithérapeute, traverse une rue du 16e arrondissement de Paris pour se rendre à son cabinet, quand une voiture accélère, le renverse, puis prend la fuite. Il s'en sort miraculeusement avec un hématome au pied et un traumatisme à la jambe.

Aux enquêteurs, il fait part de ses soupçons concernant un ancien patient, Sylvain Féron, qui l'accusait d'avoir pratiqué, dix ans auparavant, une mauvaise manipulation l'ayant, selon lui, handicapé.