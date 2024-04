"Ils cherchent surtout des insectes qui proviendraient d'un autre endroit": des entomologistes planchent sur la mort du petit Émile

En l’absence de corps et en présence seulement d’ossements, le travail des entomologues va aider à dater le décès du petit Émile. "Le premier rôle de l'entomologiste médico-légal est d'essayer de dater la mort", détaille Rudy Caparros, entomologiste à l'Université de Liège pendant le RTL info 13h. "On peut aller jusqu'à plusieurs semaines voire plusieurs mois parfois en fonction des insectes pour donner une estimation de la mort de l'individu."



C’est, en effet, grâce à l’analyse des insectes qui vivent autour des restes humaines et selon leur stade de décomposition, qui se renouvellent ou changent. Si on sait quelles bêtes sont présents au moment de la découverte, on peut dater approximativement la date du décès. On peut aussi récolter des insectes pour des analyses toxicologiques, par exemple pour un produit qui aurait été pris la personne.