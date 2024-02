"J'ai les mains qui compriment ses plaies": Maryline sauve la vie d'un bébé lors de l'attaque d'Annecy, elle sera décorée ce vendredi

Maryline est gendarme réserviste, assistante maternelle et surtout héroïne de l'attaque d'Annecy contre des enfants dans un parc en juin 2023. Elle sera décorée aujourd'hui et témoigne à RTL France pour l'occasion.

"C'est vraiment à quelques mètres que je me rends compte qu'il y a quelqu'un dans ce parc avec un couteau et qui frappe au niveau d'une dame", raconte Maryline. Ce 8 juin 2023, cette gendarme réserviste et assistante maternelle part se promener dans ce parc qui borde le lac d'Annecy, avec les trois enfants sous sa garde. C'est là qu'elle entend le premier cri.

"Moi, je ne peux rien faire, je ne peux pas descendre de mon vélo, je ne peux pas laisser les enfants. C'est terrible, parce qu'on a une décision à prendre. Il y a cette dame qui se fait attaquer et moi, je ne peux rien faire", se dit-elle, dans un premier temps. Mais elle ne fait pas rien : "Tout en pédalant et en m'éloignant, je crie 'Reculez ! Il est armé !'", se souvient Maryline.