"Je n'étais pas vraiment moi": Maho devient le premier boxeur transgenre à pouvoir concourir dans la catégorie de son choix

Mais "je n'étais pas vraiment moi", raconte-t-il, ce qui l'a amené à effectuer les démarches médicales et juridiques pour une transition de genre. Le changement à l'état civil est officiel depuis le 22 décembre 2023 et dans la foulée, Maho a demandé une modification de sa licence à la Fédération française de boxe anglaise. Le 10 mai, les membres du comité directeur fédéral ont approuvé à l'unanimité sa licence en boxe amateur en tant qu'homme: une première pour un athlète transgenre dans la boxe en France.

"Jurisprudence"

Un cas unique parce que cela peut sembler absurde "de faire la compétition chez les hommes, en tant qu'homme transgenre, face à des athlètes supérieurs physiquement", décrypte Ekain Zubizarreta, sociologue du sport à l'Université du Pays Basque. Pourtant, "on n'est pas encore capable de décrire" les différences physiques entre les deux catégories, "ni de les quantifier", assure-t-il.

Il y a un certain taux de testostérone à ne pas dépasser, sinon, c'est considéré comme du dopage

Comme "le sport est basé sur l'idée d'égalité des chances et de la victoire pour les plus méritants", une transition de genre de la catégorie considérée comme la plus faible vers celle vue comme la plus forte passe cependant mieux que l'inverse. Le titre universitaire de Lia Thomas, nageuse américaine, avait entraîné une polémique, les détracteurs estimant qu'ayant concouru en tant qu'homme auparavant, elle bénéficiait d'un avantage physiologique injuste.