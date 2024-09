"Je suis un violeur", reconnaît Dominique Pelicot qui demande "pardon" à son ex-épouse

"Elle ne méritait pas ça, je le reconnais", a dit depuis le box des accusés le septuagénaire au sujet de son ancienne compagne, dont il a fait la connaissance en 1971 et qu'il est accusé d'avoir droguée pour lui faire subir des viols au domicile familial de Mazan (Vaucluse) durant dix ans.

De retour après près d'une semaine d'absence pour raison de santé, l'accusé principal s'exprimait pour la première fois sur le fond depuis l'ouverture de ce procès emblématique des violences sexuelles et de la soumission chimique à Avignon le 2 septembre.

Auparavant, il avait détaillé son enfance et deux événements traumatiques qu'il dit avoir subies pendant sa jeunesse: un viol par un infirmier à l'âge de neuf ans, puis, sur un chantier quand il avait 14 ans, où il a selon lui été forcé de participer au viol collectif d'une jeune femme handicapée.

"Elle était merveilleuse et moi j'étais à côté de la plaque", a-t-il déclaré, pendant que Gisèle le fixait, ajoutant: "Je l’ai bien aimée 40 ans et mal aimée 10 ans. Je n’aurais jamais dû faire ça. J'ai tout gâché, j’ai tout perdu. Je dois payer".

"De ma jeunesse, je ne retiens que des chocs et traumatismes. En 1971, il y a eu cette belle rencontre (avec Gisèle). C'était trop lourd à porter", a-t-il expliqué d'un voix lente et en sanglotant.

"J'ai tenu 40 ans, j'étais très heureux avec elle, c'était le contraire de ma mère, elle était totalement insoumise. J'avais trois enfants, que je n'ai jamais touchés. Elle ne méritait pas ça, je le reconnais", a-t-il ajouté.

Selon l'enquête, des photos de sa fille et de ses deux-belles filles, prises à leur insu et les montrant pour certaines nues, ont été retrouvées dans son ordinateur.

- "Ils savaient tous" -

Dominique Pelicot, qui documentait tous les viols, filmés et photographiés, dans des dossiers classés sur son ordinateur, avait déjà reconnu les faits, commis entre 2011 et 2020, mais il ne s'était encore jamais expliqué en détail depuis l'ouverture du procès.

Sur cet archivage, il a expliqué: "Il y a une part de plaisir, mais également une mesure d'assurance. Aujourd’hui, grâce à ça, on peut retrouver ceux qui ont participé à tout ça". A l'écoute de ces propos, certains accusés dans la salle ont levé les yeux et d'autres affiché des sourires crispés.

Et il a affirmé de nouveau clairement que les 50 hommes jugés à ses côtés, qu'il avait rencontré par internet, savaient l'état d'inconscience de sa femme Gisèle qu'il droguait avec de puissants anxiolytiques.

"Ils savaient tous, ils ne peuvent pas dire le contraire", a déclaré le retraité de 71 ans.

Cinquante hommes âgés de 26 à 74 ans,, pompier, infirmier, journaliste etc... originaires de villes et villages de la région pour la plupart et pour certains en couple, sont jugés dans cette affaire.

Certains nient les accusations de viols et affirment avoir pensé participer à un jeu sexuel d'un couple libertin.

Après avoir été exempté d'audience la semaine dernière, Dominique Pelicot a reçu le feu vert des médecins pour faire son retour mardi devant la cour criminelle de Vaucluse.

Christophe SIMON

Aidé d'une canne et vêtu d'une veste grise, il est entré lentement dans le box des accusés. Des pauses régulières ont lieu pour lui permettre de suivre désormais les audiences.

Les faits visant M. Pelicot avaient éclaté au grand jour après son interpellation en septembre 2020 en train de filmer sous les jupes de trois femmes dans un centre commercial du sud-est de la France.