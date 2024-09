Premier feu vert à l'Assemblée pour la destitution de Macron, LFI jubile malgré l'échec annoncé

Benoit Tessier

La demande de destitution d'Emmanuel Macron, portée par LFI, a obtenu le feu vert du bureau de l'Assemblée nationale mardi, une première étape saluée comme une victoire par les Insoumis, même si la procédure n'a presque aucune chance d'aboutir en l'état.

Pas une voix n'a manqué à gauche : par 12 votes contre 10, la plus haute instance exécutive de la chambre basse a jugé recevable la proposition de résolution déposée par l'ensemble des députés Insoumis - et une poignée d'élus écologistes et communistes.