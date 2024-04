JO-2024: Alexandre Mazzia, le chef marseillais qui veut offrir une parenthèse gourmande aux athlètes

A 47 ans, il fait partie des trois chefs français --avec Amandine Chaignot et Akrame Benallal-- choisis pour représenter la gastronomie française auprès des athlètes des Jeux olympiques et paralympiques cet été à Paris.

"Le but, c'est le savoir-faire à la française et l'hospitalité" mais aussi de "présenter des recettes dans la veine du restaurant", explique Alexandre Mazzia depuis la salle de ce dernier à Marseille, baptisé "AM", où un poster en noir et blanc de Michael Jordan, la star US du basket, trône en bonne place.

Objectif: "Que les athlètes puissent venir me retrouver en toute quiétude", insiste le chef dans sa veste de cuisine noire, baskets Nike aux pieds. Ainsi, les qualités nutritionnelles des portions servies, qui n'excéderont pas 100 grammes, afin de rester dans "la dégustation et le plaisir", seront mentionnées.

Je voulais "présenter des recettes avec la même colonne vertébrale qu'au restaurant", sans "changement de texture, de goût ou de température" et "en me disant que chaque athlète va pouvoir venir déguster un plat, sans aucun impact sur sa performance ou sa récupération", détaille-t-il.

La préparation olympique est "longue et dure" donc, "effectivement, on essaye vraiment que la nutrition, comme d'autres choses de la vie, permette aussi aux athlètes de souffler et prendre du plaisir", ce qui peut se faire, selon elle, "avec des aliments auxquels on n'aurait pas pensé (...) comme du poisson, des fruits, des légumes."

Pendant les Jeux, Alexandre Mazzia supervisera les dimanches et lundis la préparation de 300 portions, en "série limitée" donc, sur le village olympique à Paris, où au total 10.000 repas seront servis chaque jour aux athlètes.

Ces derniers y retrouveront les principaux marqueurs --la torréfaction, les épices, les jus sauces-- de la cuisine du chef, né à Pointe-Noire en République du Congo, mais aussi des produits qui lui sont chers, à l'instar du tapioca ou de la betterave.

- "Gourmandise dans le végétal" -

Refléter l'environnement unique dans lequel s'élabore sa cuisine, "Marseille, avec sa luminosité, ses produits marins, sa richesse territoriale" et plus largement la Provence, ce "jardin du monde", lui paraissait également "une évidence".

Pour les JO, "on a travaillé par exemple sur le pois chiche", un aliment "riche en fibres", pour lui offrir une "meilleure digestibilité", développe Alexandre Mazzia, qui a mis en valeur cette légumineuse sous la forme d'une pommade avec une eau de verveine, un condiment de betterave fumée et un lait de merlu, dont le jus de cuisson apporte "une salinité naturelle".

Ce poisson, brûlé au satay avec un jus de canard au poivre de verveine, accompagné notamment d'un tapioca réduit avec un jus de Worcestershire sauce, figure dans l'un des "voyages" que le chef propose dans son restaurant marseillais.

"Cette séquence, on en retrouvera des teintes sur le village olympique avec cette technique de cuisson du poisson, ce merlu de nos côtes, et ce tapioca qui sera beaucoup plus léger parce qu'il sera (servi) avec une réduction de bouillon de légumes", poursuit Alexandre Mazzia.

Et pour les athlètes qui souhaiteraient finir sur une touche sucrée, celle-ci sera apportée par un gaspacho de pastèque à la cerise avec une tomate grillée.

"Il peut y avoir de la gourmandise dans le végétal", insiste le chef qui, jusqu'à ses trente ans, a mené de front ses deux passions, la cuisine et le basket. Et qui n'oublie pas ce qu'il doit à son passé sur les parquets.

"Le sport m'a éduqué. Au-delà de ses valeurs, le fair-play, l'entraide, je pense que ce qui m'aura aidé, c'est surtout la précision, l'engagement, l'envie de faire plaisir aussi", conclut-il.