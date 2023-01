Joséphine Baker et les Années folles célébrées par Dior

Des plumes du cabaret aux tailleurs épurés en passant par des peignoirs: Dior a célébré Joséphine Baker et la liberté des Années folles dans une collection présentée lundi à Paris, au premier jour de la semaine de la haute couture.

Chanteuse, danseuse, membre de la Résistance française et militante pour les droits humains, "Joséphine Baker est une grande artiste et l'unique femme de couleur à entrer au Panthéon qui, à travers ses vêtements, a déterminé sa position et elle-même", a déclaré à l'AFP la styliste des collections féminines de Dior, Maria Grazia Chiuri.

Cliente de la maison Dior, l'artiste afro-américaine, avec son corps musclé et ses cheveux courts, incarne une autre féminité que celle d'une femme "fleur" de l'iconique New look de Dior aux épaules douces et taille fine soulignées par la veste bar et la jupe-corolle.

En 1925, elle quitte les Etats-Unis pour Paris afin de se produire dans la Revue Nègre au théâtre des Champs-Elysées, où elle a réincarné des stéréotypes raciaux.

Mais quelques mois après le succès de son premier spectacle à forte imagerie coloniale, elle change de vestiaire et de représentation: d'abord en icône d'Art déco, puis en tailleurs ou "uniformes" de résistante. Fascinée par le rôle du vêtement dans cette métamorphose, Maria Grazia Chiuri rend hommage à chacune de ces étapes dans la collection: le music-hall avec des matières métallisées, des franges, des plumes, des ensembles avec des mini-shorts ou un body, puis des robes longues et fluides des années 1920-30, ensuite des tailleurs droits.