"La folie!" La flamme olympique accueillie par des centaines de bateaux à Marseille

"On va hisser quelques voiles tout à l'heure. Pour le moment, je me contente de contempler", explique le jeune étudiant en comptabilité marseillais, sélectionné par la Caisse d'Epargne comme "éclaireur" pour accompagner le navire construit à Nantes en 1896, et qui a désormais envie de "visiter le monde" après cette expérience maritime et olympique.

Le majestueux voilier a été aperçu au large de Marseille vers 08H00 du matin. A 11H00, rejoint par des centaines de bateaux, à voile ou à moteurs, il a entamé au son des sirènes une navigation de plusieurs heures qui passera par la rade sud, les îles du Frioul, sur une mer calme et sous un soleil radieux.

Les bateaux sont tellement serrés qu'ils s'envoient de grands coups de corne comme s'ils klaxonnaient sur un boulevard périphérique à l'heure de pointe, a constaté un journaliste de l'AFP à bord de la Belle Poule, deux-mâts historique de la Marine nationale qui suit directement le Belem. A bord, un joueur de cornemuse accompagne la progression des bateaux.