La France et la Belgique vont coopérer dans la production de munitions de petit calibre

La France et la Belgique ont signé mardi à Paris un accord dans la production de munitions de petit calibre et annoncé leur volonté d'approfondir leur partenariat stratégique dans l'armement terrestre.

D'après le ministre, cette ligne de production, dont la localisation et la date d'entrée en service n'ont pas été précisées, devrait garantir "les approvisionnements entre les deux pays" sur ces munitions.

Plus largement, la France et la Belgique, liées depuis 2018 par un partenariat baptisé "CaMo" visant à doter leurs armées de Terre de matériels terrestres semblables, veulent approfondir leur "intimité opérationnelle". Ainsi, le partenariat CaMo qui portait uniquement sur l'acquisition par la Belgique de véhicules blindés Griffon et Jaguar, sera désormais étendu aux véhicules Serval et aux canons Caesar.

Les deux ministres sont également revenus sur le projet de rachat par le belge John Cockerill du fabricant français de blindés Arquus, qui "avance bien", selon M. Lecornu.