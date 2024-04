La Ligue des familles appelle à augmenter le nombre de congés payés par an

Près de 50 ans après l'obtention des 20 jours de congés payés par an, la Ligue des familles a appelé lundi le prochain gouvernement à passer à 25 jours. "Il est temps que des mesures concrètes soient prises pour répondre aux défis majeurs de conciliation entre travail et vie de famille", a-t-elle estimé dans un communiqué.

Selon une enquête commandée par l'association à l'institut d'études de marché Dedicated, cette augmentation du nombre de congés légaux constitue la deuxième mesure que les parents attendent du prochain gouvernement, après une réduction collective du temps de travail.

Au total, 44% des parents sondés en Wallonie et à Bruxelles n'ont actuellement droit qu'aux 20 jours de congés légaux. "Certains employeurs en prévoient davantage, mais tous les travailleurs ne sont pas logés à la même enseigne", a noté l'association. L'enquête démontre en effet que 58% des parents à faibles revenus ne disposent que de quatre semaines de congés par an. Ils ont aussi "moins accès au télétravail et au congé parental".