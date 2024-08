Le blocage pour Matignon persiste à l'issue des consultations de Macron

Toujours pas de fumée blanche pour Matignon. Les consultations menées par Emmanuel Macron pour former un gouvernement se sont achevées lundi sans dénouement sept semaines après les législatives qui ont plongé le pays dans l'impasse politique, les partis continuant à camper sur leurs positions.

Le Nouveau Front populaire (NFP) a ainsi prévenu, dans un communiqué commun des formations qui composent l'alliance de gauche, qu'il ne retournerait à l'Elysée que pour discuter avec le président "des modalités d'une cohabitation" avec un gouvernement dirigé par Lucie Castets, sa candidate pour le poste de Première ministre.

La gauche a remporté le plus de députés à l'Assemblée nationale les 30 juin et 7 juillet, mais loin de la majorité absolue. Depuis, elle réclame de gouverner sur son programme et a encore accusé lundi le président de "tergiverser".

Mais le parti présidentiel Renaissance a confirmé lundi sa fin de non recevoir. "Si nous sommes prêts à des compromis, nous continuons à nous opposer de toutes nos forces à l'application unilatérale du seul projet de LFI et du NFP", pour lequel "la censure serait inévitable", a écrit Gabriel Attal dans une lettre aux députés du groupe macroniste Ensemble pour la République (EPR), qu'il dirige tout en étant Premier ministre démissionnaire.