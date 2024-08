Paris: le cheval métallique de la cérémonie d'ouverture des JO exposé à l'hôtel de ville

Le cheval en aluminium qui avait fendu l'eau de la Seine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques sera exposé et visible gratuitement dans la cour intérieure de l'hôtel de ville de Paris à partir de jeudi et jusqu'au 8 septembre, a annoncé la mairie lundi.

L'œuvre était "l'incarnation de Sequana, déesse du fleuve et symbole de résistance", avait indiqué le directeur artistique des cérémonies olympiques et paralympiques, Thomas Jolly.

Agence de design autant qu'atelier de fabrication, Blam, créé en 2015 et dirigé par Aurélien Meyer, également directeur artistique, emploie une quinzaine de permanents de divers horizons (designers, architectes, ingénieurs, spécialistes en sciences humaines et sociales) et participe à de nombreuses créations ou collaborations.

"Il est doté d'un système de flottaison créé spécifiquement pour les besoins de la cérémonie d'ouverture par des architectes navals de Quiberon (Morbihan). Le mécanisme retranscrit le plus précisément possible les mouvements du galop d'un cheval", précisaient-ils.

Ce cheval mécanique flottant d'une hauteur de 1,80 m au garrot, entièrement métallique, a été conçu par l'atelier Blam, basé à Nantes, "et sa construction a nécessité un an de travail", avait indiqué l'atelier à l'AFP.

Parmi les projets auxquels l'atelier a participé ces dernières années, on trouve six fontaines exposées autour du rond-point des Champs-Élysées à Paris, un belvédère métallique de 11 mètres de haut sur la berge d'une rivière à Rennes (ouest de la France), et diverses installations urbaines ou scénographiques en France comme à l'étranger (Allemagne, Hong Kong, etc.).