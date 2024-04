Le gouvernement dévoile sa trajectoire de déficit, nouveau dérapage en vue pour 2024

Le ministère des Finances doit dévoiler mercredi sa nouvelle trajectoire de finances publiques, avec probablement un nouveau dérapage du déficit à 5% ou plus cette année, ce qui nécessitera beaucoup d'efforts pour revenir dans les clous imposés par Bruxelles, 3% du PIB, en 2027.

Selon les Echos et l'Opinion, le déficit public (solde des déficits et excédents de l'Etat, de la Sécurité sociale et des Collectivités locales) sera de 5% voire 5,1% du PIB pour 2024 dans le nouveau programme de Stabilité de Bercy, au lieu de 4,4% espérés.