Le ministre de l'Intérieur français présente sa démission après le rejet de la loi immigration par l'Assemblée, le président Macron la refuse

270 députés ont voté pour la motion de rejet des écologistes, 265 votant contre. Les groupes LR et RN, qui avaient maintenu ces derniers jours le suspense sur leur vote, ont dévoilé dans l'hémicycle seulement leur intention d'approuver la motion.

L'exécutif a essuyé lundi un revers majeur avec le rejet surprise à l'Assemblée nationale du projet de loi sur l'immigration, une déroute personnelle pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et une défaite politique pour Emmanuel Macron.

Les députés ont ainsi recouru à un dispositif parlementaire, la motion de rejet préalable, qui permet d'écarter un texte avant même le débat sur le fond qui devait commencer lundi.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin "a remis sa démission" lundi à Emmanuel Macron "qui l'a refusée", après le rejet à l'Assemblée nationale de son projet de loi sur l'immigration, a annoncé l'Elysée.

"Le président de la République a demandé à la Première ministre et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de lui faire des propositions pour avancer en levant ce blocage et aboutir à un texte de loi efficace", a ajouté l'entourage du chef de l'Etat.