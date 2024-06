Législatives: Attal juge "soudaine" la dissolution, veut "éviter le pire"

La dissolution est "une décision soudaine" et "je sais aussi que c'est brutal pour vous, vos collaborateurs et ceux qui repartent au combat", a admis Gabriel Attal qui n'a été informé que tardivement de la décision du président de dissoudre l'Assemblée nationale.

Cette élection "a un enjeu plus dramatique et historique que celle de 2022" car "l'extrême droite est aux portes du pouvoir et la Nupes (alliance de gauche, ndlr) a montré un spectacle révoltant depuis deux ans", a poursuivi le chef du gouvernement.

Sans dire s'il conduirait la campagne, Gabriel Attal, qui est aussi à son poste le chef de la majorité, a plaidé pour "un choix clair" en faveur de son camp et pas seulement un vote "contre les extrêmes". "D'un côté, le rejet de l'autre, et de l'autre le respect des personnes. D’un côté le choix du KO financier et social et en face le choix de la stabilité et de la construction", a-t-il dit.

"On va se mobiliser dans les 20 jours qui viennent, être offensifs, dénoncer l'accord indigne" de la gauche annoncé lundi soir, a-t-il complété, et "porter une espérance et une construction".