L'ex-maire de Toulon jugé en appel dans une affaire de détournement de fonds public

Sur son compte Facebook, l'ex-élu, ancien du parti Les Républicains rallié au camp présidentiel, reconnaissait à l'occasion de la nouvelle année, que 2023 avait été "ô combien difficile et déchirante", espérant que 2024 "soit plus favorable".

Un an après une condamnation qui lui avait fait perdre tous ses mandats, l'ex-maire de Toulon Hubert Falco, soutien d'Emmanuel Macron, sera jugé par la cour d'appel Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) pour une affaire de repas et de pressing réglés avec des fonds publics.

Le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'avoir continué à déjeuner gratuitement durant des années à la cafétéria du Conseil départemental, alors qu'il n'en était plus président depuis plus de dix ans, et d'avoir profité de repas à domicile et de frais de pressing, réglés eux aussi sur des fonds publics de cette collectivité.

Au total, ces repas privés servis à Hubert Falco et son épouse, employée du Conseil départemental, auraient coûté au contribuable au moins 64.500 euros entre 2015 et 2018, selon les enquêteurs.

Les faits avaient été révélés par un ancien responsable de la cuisine, qui s'est suicidé durant l'enquête, puis confirmés par d'autres.