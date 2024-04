Lycée Averroès: la direction "convaincue" que le contrat avec l'Etat sera rétabli

M. Dufour a indiqué être "convaincu" que le contrat entre l'Etat et le lycée finirait par être rétabli car, dans le cas contraire, "il y aurait une discrimination criante" par rapport à d'autres établissements privés sous contrat, peu contrôlés ou pas sanctionnés malgré des manquements.

En décembre, la préfecture du Nord avait résilié le contrat liant l'Etat à cet établissement, cessant donc de le subventionner à partir de la rentrée 2024, vingt ans après sa création. Le préfet avait pointé des enseignements jugés "contraires aux valeurs de la République".

Soutenus par des syndicats d'enseignants et la Ligue des droits de l'Homme, des enseignants, élèves et parents ont scandé au cours du rassemblement "deux poids, deux mesures, ça y est c'est bon on sature", "républicain et excellence, Averroès a été meilleur lycée de France" ou encore "le contrat on veut garder, non à la précarité", devant une banderole "Averroès, nous sommes un lycée républicain".