Macron au Havre chez Philippe, entre commémoration et politique

Ludovic MARIN

Des poignées de mains longues et chaleureuses, des remerciements "sincères", et un pupitre présidentiel pour deux. Edouard Philippe a accueilli jeudi Emmanuel Macron au Havre au moment où leur mésentente s'est encore aggravée avec la candidature du premier à la succession du second.

Le chef de l'Etat est venu dans le port normand, dont son ancien Premier ministre est le maire, pour commémorer sa libération du joug nazi en septembre 1944. "Une déchirure, que 80 ans n'ont jamais totalement apaisée", a-t-il énoncé dans son discours, rappelant d'un ton grave et solennel cette ville qui, durement bombardée par les Alliés, "avait la couleur et l'aspect de la cendre, broyée, pulvérisée".