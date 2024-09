France: huit cloches sont de retour à Notre-Dame de Paris, trois mois avant sa réouverture

De "Gabriel", et ses plus de quatre tonnes, à la plus petite "Jean-Marie" (800 kg environ), baptisée en hommage au cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris de 1981 à 2005, ces huit cloches portant le nom de personnalités ayant marqué la vie du diocèse et de l'Église sont arrivées en fin de matinée sur un camion, au milieu de quelques dizaines de curieux présents pour immortaliser ce retour.

Dans l'enceinte du chantier de la cathédrale, elles ont ensuite été bénies par Mgr Olivier Ribadeau Dumas, recteur-archiprêtre de la cathédrale, tout sourire sous son casque de protection, avec son aube liturgique.