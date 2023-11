Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, devant les assises: quels sont les enjeux de ce procès?

Un procès très médiatisé s'ouvre ce mardi matin à Nanterre en France. Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, comparaît devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Maintenant que le tueur en série est décédé, c'est elle qui doit répondre seule des enlèvements et meurtres de trois jeunes filles dont deux n'ont toujours pas été retrouvées. Quels sont les enjeux de ce procès pour cette septuagénaire ?

L'enjeu du procès n'est pas tant le verdict puisque Monique Olivier a déjà été condamnée à la perpetuité pour complicité dans quatre meurtres et un viol commis par son ex-mari en 2008. Ce qui compte ici c'est la "vérité judiciaire". Pour les familles des victimes, c'est sans doute la dernière occasion d'entendre Monique Olivier qui, depuis le décès de son mari il y a deux ans, est la seule à connaitre le déroulement des faits.

Va-t-elle enfin révéler où se trouve le corps d'Estelle Mouzin disparue il y a 20 ans en Seine et Marne ? Seule dans le box des accusés, l'ancienne épouse de Michel Fourniret est jugée pour complicité dans trois enlèvements suivis de meurtres, celui d'Estelle Mouzin mais aussi ceux de Marie-Angèle Domèce en 1988 et de Joanna Parrish deux ans plus tard.