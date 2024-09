Naufrage d'une embarcation clandestine dans la Manche: 8 migrants perdent la vie

Huit migrants sont morts dans le naufrage de leur embarcation clandestine au niveau d'Ambleteuse (Pas-de-Calais) dans la nuit de samedi à dimanche, portant à plus de 45 le nombre de candidats à l'exil vers la Grande-Bretagne décédés dans la Manche en 2024.

Le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billant, s'est rendu sur place et il devait s'exprimer à 10H00 devant la presse sur la digue d'Ambleteuse, pour faire "le point sur la situation". Ce drame est survenu moins de deux semaines après le pire naufrage de l'année dans cette région, qui avait fait douze morts le 3 septembre.

L'embarcation surchargée a chaviré alors qu'elle était encore à proximité immédiate du rivage, a indiqué une source au sein des secours. Huit passagers sont morts, ont précisé cette source et une source policière.

Il porte à 45 le nombre de décès dans de telles traversées clandestines depuis janvier, confirmant que 2024 est de loin l'année le plus meurtrière depuis le début du phénomène des bateaux de fortune pour traverser la Manche en 2018.

A la faveur d'une fenêtre météo favorable, de nombreuses tentatives de traversée ont eu lieu ces derniers jours.

200 naufragés ont été secourus en 24h

En 24 heures entre vendredi et samedi, "200 naufragés ont été secourus", avait signalé samedi soir la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Prémar). Sur l'ensemble de la journée, "18 tentatives de départs d'embarcations ont été suivies" par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage du cap Gris-Nez, ajouté la Prémar.