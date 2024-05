Orages impressionnants en France: la Tour Eiffel touchée par la foudre, le vignoble de Chablis fortement touché

Au cœur de Chablis, il a fallu moins de 10 minutes pour anéantir 75 à 95% du vignoble. La cuvée 2024 est perdue. "C'est le plus grand massacre que j'ai vu", dit Daniel-Etienne Defaix, vigneron. "Les vignes sont hachées. Il n'y a plus rien du tout. Elles sont déracinées. Ce n'était pas des perles qui tombaient, c'était des cailloux qui faisaient entre la balle de ping-pong et la boule de pétanque. On pouvait faire des batailles de boules de glace." Le centre historique de Chablis a été touché dès le début de soirée. Les rues sont devenues des ruisseaux.

Une femme a perdu la vie dans l'Aisne. La façade de sa maison s'est effondrée. L'habitante a été emportée par une coulée de boue.