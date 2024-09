Paralympiques: Hanquinquant en or, premier titre en boccia

Sous le soleil, la moisson tricolores annoncée a bien eu lieu avec quatre médailles dont deux en or. Alexis Hanquinquant, 38 ans et immense favori car invaincu depuis cinq ans, conserve son titre en PTS4 glané à Tokyo en 2021 avec plus de deux minutes d'avance.

"J'étais vraiment dans une forme paralympique et ça me fait plaisir d'avoir gagné comme ça", a déclaré le porte-drapeau français. "Ce n'était pas gagné d'avance, il y a tous mes adversaires, sur chaque course, qui veulent me battre, me détrôner".

ALAIN JOCARD

La journée avait idéalement débuté du côté du Pont Alexandre III avec le titre de Jules Ribstein dans la catégorie PTS2, réservée aux handicaps physiques sévères.