Xavier Niel entre au conseil d'administration de ByteDance

"Nous sommes ravis que Xavier Niel rejoigne notre conseil d'administration et de pouvoir compter sur ses conseils, ses avis et sa vision", a déclaré un porte-parole de TikTok.

"Nous continuerons à renforcer la diversité des compétences et de l'expertise au sein de notre conseil d'administration afin de préserver les intérêts de l'entreprise et de tous les actionnaires", a-t-il poursuivi.

Le milliardaire français rejoint un conseil d'administration dirigé par le PDG et cofondateur chinois de ByteDance, Rubo Liang, et composé de cinq membres, dont les hommes d'affaires américains Arthur Dantchik et William E. Ford ainsi que l'entrepreneur chinois Neil Shen, comme le détaille le site internet du groupe.

Xavier Niel remplacerait Philippe Laffont, fondateur du fonds d'investissement Coatue Management, selon le média spécialisé Numerama.