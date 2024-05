Pharmacie: Sanofi tourne la page de son vaccin anti-Covid

Les deux groupes ont conclu "un accord de licence co-exclusif pour la co-commercialisation d'un vaccin Covid-19 et le développement de vaccins combinés grippe-Covid-19", ont-ils annoncé vendredi dans un communiqué commun.

Cet accord, qui verra Sanofi verser au moins 500 millions de dollars et jusqu'à 1,2 milliard à Novavax, prévoit que le premier commercialisera à partir de 2025 le vaccin du second. Le français gérera aussi des enjeux de réglementation, ainsi que de recherche et développement.