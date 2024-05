Place au cinéma: le Festival de Cannes s'ouvre sur fond de vague #MeToo

Mettre les films au premier plan, oui, mais le mouvement MeToo, amorcé en France par l'actrice Judith Godrèche, continue de secouer l'univers du cinéma. "La parole a été ouverte et depuis elle continue, c'est bon signe de se dire que la conversation et les discussions continuent, de savoir qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont le courage de dire des choses", a déclaré Omar Sy en conférence de presse.

Sur une note plus joyeuse : cette année, la palme d'honneur sera remise à la légende, Meryl Streep.