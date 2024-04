Pourquoi le travail d’entomologues, les spécialistes des insectes, pourrait aider l’enquête sur la mort du petit Émile ?

En l’absence de corps et en présence seulement d’ossements, le travail des entomologues va aider à dater le décès du petit Émile.



C’est, en effet, grâce à l’analyse des insectes qui vivent autour des restes humaines et selon leur stade de décomposition, qui se renouvellent ou changent. Si on sait quelles bêtes sont présents au moment de la découverte, on peut dater approximativement la date du décès.

S’il y a une incohérence entre les insectes retrouvés et l’état du corps, cela voudra dire qu’il a été déplacé.