La Belgique va envoyer des militaires en France pour aider à sécuriser les Jeux olympiques de Paris

D'après nos informations, des militaires belges vont participer à la sécurité des JO cet été à Paris (du 26 juillet au 11 août 2024). Il s’agira essentiellement de soldats avec des chiens renifleurs pour la détection d’explosifs et le déminage.

Ludivine Dedonder, ministre de la Défense belge, nous le confirme : "Le gouvernement français a sollicité la Belgique pour une contribution à la protection et à la sécurité des Jeux olympiques de Paris 2024. La Défense belge a étudié la possibilité d'une participation et a conclu qu'une contribution est envisageable dans le cadre du Plan opérations 2024. Le soutien militaire belge se situerait dans le domaine de la recherche et de la neutralisation d'engins explosifs - c'est-à-dire le déminage. Il est reconnu que la Défense belge dispose d'une expertise dans ce domaine, et est régulièrement sollicitée pour des interventions internationales."