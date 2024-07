Présidence de l'Assemblée: début d'une élection à suspense, l'hypothèse d'une entente droite-macronie se renforce

Qui pour se hisser au perchoir? Les nouveaux députés ont commencé jeudi à voter pour leur président, une élection à l'issue incertaine dans un hémicycle profondément fragmenté, où l'émergence d'une entente entre droite et macronie pourrait sourire à Yaël Braun-Pivet, voire dessiner une ébauche de coalition gouvernementale.

Trois tours seront sans doute nécessaires pour départager les candidats, tant les inconnues sont nombreuses dans cette Assemblée fracturée en trois blocs - Nouveau Front populaire, camp présidentiel et Rassemblement national - et où la droite et les indépendants du groupe Liot pourraient jouer les arbitres.

Bertrand GUAY

Six candidats sont en lice. Au sein de la macronie, la présidente sortante Yaël Braun-Pivet, adoubée par son groupe et soutenue par le MoDem, est contestée par la députée Horizons Naïma Moutchou.

Le communiste André Chassaigne portera les couleurs de la gauche et le centriste Charles de Courson celles du groupe indépendant Liot. Tous deux promettent de se maintenir jusqu'au troisième tour.