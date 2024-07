Présidence de l'Assemblée: match entre Braun-Pivet et Chassaigne, suspense à son comble

Bertrand GUAY

Qui pour se hisser au perchoir ? Un match entre la présidente sortante de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et le représentant de la gauche André Chassaigne se dessine pour le troisième et dernier tour d'un scrutin serré, marqué par une entente entre le camp macroniste et la droite.

Yaël Braun-Pivet (Renaissance, 210 voix), est arrivée en tête du second tour de cette élection juste devant le communiste André Chassaigne pour l'alliance de gauche Nouveau Front populaire (202 voix).