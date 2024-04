Rwanda: pour Macron, la France "aurait pu arrêter le génocide" mais n'en a "pas eu la volonté"

Le président français, invité par son homologue rwandais Paul Kagame aux commémorations de dimanche, ne s'y rendra pas et sera représenté par son ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné et le secrétaire d'Etat chargé de la Mer Hervé Berville, né au Rwanda.

Mais l'Elysée a fait savoir dès jeudi qu'il s'exprimera dimanche "par une vidéo qui sera publiée sur ses réseaux sociaux", dont la teneur a été en partie dévoilée.

"Le chef de l'État rappellera notamment que, quand la phase d'extermination totale contre les Tutsi a commencé, la communauté internationale avait les moyens de savoir et d'agir, par sa connaissance des génocides que nous avaient révélée les survivants des Arméniens et de la Shoah, et que la France, qui aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, n'en a pas eu la volonté", a rapporté la présidence à l'AFP.

En mai 2021, le voyage à Kigali du président français, et ses mots sur place, avaient scellé un rapprochement avec Paul Kagame, qui n'avait eu de cesse de mettre en cause la France. Cette question du rôle français avant, pendant, et après le génocide a été un sujet brûlant pendant des années, conduisant même à une rupture des relations diplomatiques entre Paris et Kigali entre 2006 et 2009.