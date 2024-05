Surf: la Française Vahine Fierro s'impose au Tahiti Pro de Teahupo'o à deux mois des JO

Invitée par les organisateurs de la compétition, la surfeuse de 24 ans, originaire de l'île voisine de Huahine et membre de l'équipe de France olympique, s'est imposée en finale face à la Costaricienne Brisa Hennessy après un parcours magistral.

La surfeuse Vahine Fierro est devenue mercredi la première Française de l'histoire à remporter le Tahiti Pro sur la redoutable vague de Teahupo'o, à deux mois des Jeux olympiques qui se dérouleront sur ce spot et où elle fera partie des favorites.

Fierro, qui parcourt le monde entier depuis trois ans à l'occasion des Challenger Series (l'équivalent de la 2e division) a parfaitement utilisé sa connaissance des vagues de Teahupo'o pour vaincre mercredi trois surfeuses de l'élite mondiale.

D'abord l'Australienne Molly Picklum, actuelle N.3 mondiale, puis la Brésilienne Tatiana Weston-Webb (N.7) lors d'une demi-finale d'anthologie où les deux jeunes femmes ont enchaîné les tubes jusqu'à l'ultime minute de la série.

En finale et dans des rouleaux mesurant 3 à 4 mètres, la Tahitienne, qui s'entraîne à Teahupo'o depuis son adolescence, a pris la mesure d'Hennessy grâce à deux vagues notées 8.50 et 6.67 par les juges, contre deux évaluations à 7 et 5 pour son adversaire.